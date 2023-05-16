Роман Березовский: дебютанты из РПЛ в матче с Турцией проявили себя с наилучшей стороны

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о результате матча 1-го тура квалификации Евро-2024, в котором армянская команда уступила сборной Турции со счётом 1:2.

«Если не брать в расчёт результат с Турцией, то мы очень довольны — ребятами, командой, отношением. Была и отдача, и рисунок игры. Дебютанты из чемпионата России — Тикнизян и молодой парень из «Краснодара» Арутюнян — с наилучшей стороны себя проявили. Да и в целом команда очень старательно провела матч.

Наверное, всё-таки не хватило класса. У Турции чуть более мастеровитые индивидуально футболисты — многие играют в топовых чемпионатах. Наверное, за счёт этого они и склонили чашу весов в свою пользу. Уже при 1:2 у нас было несколько стопроцентных моментов, чтобы отыграться, но, к сожалению, не смогли реализовать. Их вратарь отлично сыграл.

У нас сейчас происходит омоложение состава, появляются новые футболисты, обновляется команда. И каждый из них стремится как можно лучше себя проявить. Это очень радует. В группе много сильных команд, а значит, очки будут терять все. Думаю, вопрос выхода в финал будет открыт до последних матчей. Для нас многое зависит от того, как сыграем в Уэльсе и с Латвией», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»: