«ЦСКА не железный». Игрок «Сочи» Мелкадзе признался, что будет болеть за «Спартак»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что в борьбе за второе место в РПЛ в текущем сезоне будет поддерживать московский «Спартак». Форвард заявил, что ЦСКА ещё может потерять очки.

«В борьбе за второе место переживать буду за «Спартак». Думаю, «Спартаку» по силам отыграть четыре очка отставания от ЦСКА. Если выиграют в дерби, будет уже одно очко — и ещё два тура впереди. ЦСКА не железный, может потерять очки», — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Сейчас на второй строчке в турнирной таблице располагается ЦСКА с 54 набранными очками после 27 сыгранных матчей. «Спартак» идёт четвёртым с 50 очками. 21 мая соперники встретятся друг с другом на домашнем стадионе красно-белых. Чемпион РПЛ уже определён, им стал «Зенит».