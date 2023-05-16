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Мещеряков — о Николиче в «Динамо»: Марко — профессиональный тренер и достойный человек

Мещеряков — о Николиче в «Динамо»: Марко — профессиональный тренер и достойный человек
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном назначении серба Марко Николича главным тренером московского «Динамо».

«На мой взгляд, Марко — профессиональный тренер и достойный человек. Всё остальное — решение руководства команды «Динамо». Только они принимают решение и за него отвечают. С точки зрения профессионализма, зная Николича, у него ничего не поменялось спустя длительное время. То, что он был без тренерской практики два года, считаю, в данном случае это не является препятствием для работы в «Динамо». У нас знаете, сколько таких в мире?» — приводит слова Мещерякова Sport24.

В 2020–2021 годах Николич работал в московском «Локомотиве», которым руководил Мещеряков.

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