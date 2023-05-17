Мартинес может стать 10-м игроком, выигравшим Лигу чемпионов и ЧМ в одном сезоне

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес может стать 10-м игроком в истории футбола, выигравшим Лигу чемпионов и чемпионат мира в одном сезоне, сообщает B/R Football.
«Нерадзурри» 16 мая одержали домашнюю победу в ответном полуфинальном матче ЛЧ над «Миланом» (1:0). Мартинес забил единственный гол в игре на 74-й минуте. Первый матч также завершился победой «Интера» со счётом 2:0.
В финале турнира миланский клуб встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал». Первая игра в Мадриде закончилась вничью 1:1. Ответная пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад» 17 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В декабре 2022 года Мартинес выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.
Ранее побеждали в Кубке или Лиге чемпионов и ЧМ в одном сезоне только Зепп Майер, Пауль Брайтнер, Ханс-Георг Шварценбек, Франц Беккенбаэур, Герд Мюллер, Ули Хёнесс («Бавария» и ФРГ — 1974), Кристиан Карамбё («Реал» и Франция — 1998), Роберто Карлос («Реал» и Бразилия — 2002), Рафаэль Варан («Реал» и Франция — 2018).
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