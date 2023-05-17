Паоло Мальдини рассказал, почему «Милану» не удалось выйти в финал Лиги чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что команда ещё не готова к одновременному выступлению в двух турнирах.
«Сезон ещё не закончен, так как мы должны попытаться попасть в четвёрку лучших в Серии А. Выход в полуфинал ЛЧ был большим и неожиданным достижением, но, естественно, поражение от «Интера» делает ситуацию более болезненной. Мы должны помнить, что это путешествие было совершенно неожиданным.
В последних четырёх матчах с «Интером» особого сопротивления не было. Сегодняшний матч был получше, но его скомпрометировала плохая игра в первом тайме. Возможно, то, как играет «Интер», вызывает у нас проблемы, но в последние недели у нас были проблемы с командами откровенно меньшего статуса и уровня.
Как мы и говорили в прошлом сезоне, мы ещё не выстроены так, чтобы справляться с двумя турнирами. Мы говорили это и СМИ, и владельцам клуба, так что они прекрасно это знают. Это путешествие, начатое четыре года назад, принесло отличные результаты, как экономические, так и спортивные, заложило молодую основу для команды. Разница в среднем возрасте нашей команды с «Интером» составляет примерно три года, и на этом уровне сказывается отсутствие опыта.
Если мы хорошо проведём оставшиеся три игры и выйдем в Лигу чемпионов, то это будет отличный сезон. Я думаю, что есть возможности, которые можно использовать. Выход в полуфинал Лиги чемпионов – это то, что мы должны максимально использовать и с экономической точки зрения. Поэтому нужно инвестировать, чтобы финишировать в четвёрке лучших, и надеяться на повторение этого пути», – приводит слова Мальдини Football Italia.
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