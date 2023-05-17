«Барселона» может подписать Киммиха из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В его услугах заинтересована каталонская «Барселона», информирует Mundo Deportivo.
Согласно сведениям источника, сам футболист положительно смотрит на перспективу переезда в Испанию, ведь в «Баварии» сейчас не лучшая ситуация — раздевалка разделилась на несколько «лагерей», а игра команды оставляет желать лучшего.
«Барселона» уже начала предпринимать действия для подписания Киммиха, однако сделать это будет непросто, ведь у каталонского клуба есть определённые финансовые проблемы. Тем не менее, именно в Киммихе руководство «Барсы» видит замену Серхио Бускетсу, который уйдёт из команды по окончании сезона-2022/2023.
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