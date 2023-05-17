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Источник: форвард «Спартака» Николсон интересен клубам Азии и Ближнего Востока

Источник: форвард «Спартака» Николсон интересен клубам Азии и Ближнего Востока
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку по окончании сезона-2022/2023. В услугах 26-летнего ямайского форварда заинтересованы клубы из Азии и Ближнего востока, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, азиатские и ближневосточные клубы готовы арендовать Николсона с необязательным правом выкупа. Однако Тим Мешедер, агент Гильермо Абаскаля, убеждает руководство «Спартака» рассматривать вариант только полноценной продажи Шамара и отказываться отдавать его в аренду.

Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В текущем сезоне на счету ямайского форварда четыре забитых мяча и две результативные передачи в 25 сыгранных матчах за красно-белых во всех турнирах. В составе «Спартака» Николсон выиграл Кубок России в 2022 году. Его контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.

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