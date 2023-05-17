Источник: форвард «Спартака» Николсон интересен клубам Азии и Ближнего Востока

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку по окончании сезона-2022/2023. В услугах 26-летнего ямайского форварда заинтересованы клубы из Азии и Ближнего востока, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, азиатские и ближневосточные клубы готовы арендовать Николсона с необязательным правом выкупа. Однако Тим Мешедер, агент Гильермо Абаскаля, убеждает руководство «Спартака» рассматривать вариант только полноценной продажи Шамара и отказываться отдавать его в аренду.
Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В текущем сезоне на счету ямайского форварда четыре забитых мяча и две результативные передачи в 25 сыгранных матчах за красно-белых во всех турнирах. В составе «Спартака» Николсон выиграл Кубок России в 2022 году. Его контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.
- 17 мая 2023
-
11:36
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:16
-
11:10
-
10:56
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:22
-
06:15
-
05:45
-
04:34
-
04:13
-
03:55
-
03:02
-
02:00