Гончаренко: обидно проигрывать, но сегодня мы были без энергии

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром» со счётом 1:2.

«Нельзя сказать, что «Краснодар» много моментов создал. Более того, из первого тайма мы могли выжать что‑то большее. Надо в целом оценивать этот кубковый цикл. Большие слова благодарности команде, потому что мы очень сильно старались. Мы начинали свой путь, когда мало очков было в чемпионате. У нас была серьёзная неуверенность. Но мы это преодолели и оказались в полуфинале. Да, может быть, обидно, но сегодня мы были без энергии. В простых ситуациях мяч теряли. Если ты часто теряешь мяч, то появляются неуверенность и нервозность. Но сегодня критиковать нет смысла.

Оценить Баклова? Должны эмоции улечься. Надо посмотреть голы. А так… он выручил нас несколько раз. Что касается пропущенных мячей, то, может, первый мяч мог достать. Надо смотреть. Влут? Что касается Влута, то невооружённым глазом было заметно, что он хромает. Он играл с травмой», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Сегодня состоялся матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Урал». Финальный свисток главного арбитра Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В Суперфинале команда Владимира Ивича встретится с ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 11 июня.