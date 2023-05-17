Хосеп Гвардиола примет участие в четвёртом финале Лиги чемпионов в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вышел в финал Лиги чемпионов после того, как его команда обыграла в ответном матче полуфинала мадридский «Реал».
Финал станет для специалиста четвёртым в тренерской карьере. Ранее он участвовал в матче за главный европейский трофей в качестве наставника «Барселоны» (в 2009 и 2011 годах) и в 2021 году — со своей нынешней командой. Успехом завершились обе попытки с «Барселоной».
«Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:0. На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 73-й минуте счёт стал разгромным после автогола Эдера Милитао, а в концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол в матче.
В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером», который обыграл по сумме двух матчей «Милан» со счётом 3:0.
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