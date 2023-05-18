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«У «Реала» вообще был план Б?» Игрок «Ман Сити» Уолкер — об ответном матче полуфинала ЛЧ

«У «Реала» вообще был план Б?» Игрок «Ман Сити» Уолкер — об ответном матче полуфинала ЛЧ
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Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о сопернике «горожан» по полуфиналу Лиги чемпионов мадридском «Реале», усомнившись в том, что у мадридцев был запасной план на случай, если англичане смогут нейтрализовать главную угрозу в лице нападающего Винисиуса Жуниора. В ответном матче «Сити» разгромил «Реал» на своём поле со счётом 4:0.

«У «Реала» на каждой позиции есть фантастические футболисты. Винисиус был главной угрозой. Но у них вообще был план Б на случай, если её нейтрализуют?» — приводит слова Уолкера BT Sport.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Решающая игра пройдёт в Стамбуле 10 июня. «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов.

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