Литвинов: надеюсь, возможность переехать в Европу появится, но сейчас «Спартак» — это всё

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил о стремлении играть в европейском чемпионате, выразив надежду, что ситуация с отстранением российского спорта разрешится. Футболист признался, что следит за английским и испанским чемпионатами.
«Сейчас для меня «Спартак» — это всё. Это клуб, за который я болел с детства. Учитывая все сложности, которые у нас сейчас присутствуют с переездом в Европу, трудно думать о втором варианте. Но, наверное, у каждого футболиста есть мечта поиграть в сильнейшем чемпионате. Я слежу за английским чемпионатом, за испанским. Вижу, на каком уровне люди играют. Надеюсь, что всё наладится и возможности переехать в Европу появятся», — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».
21-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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