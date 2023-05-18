Мозес хочет покинуть «Спартак». Им интересуются турецкие клубы
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Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес настроен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, Мозес хочет покинуть «Спартак» и сменить чемпионат. Нигерийским футболистом интересуются турецкие команды. «Спартак» готов расстаться с Мозесом.
32-летний Мозес играет за «Спартак» с 2021 года. Московский клуб приобрёл полузащитника у лондонского «Челси» за € 5 млн. Всего за красно-белых нигериец сыграл 62 матча, отметившись в них девятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт Мозеса со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года. Вместе с московской командой футболист выиграл Кубок России в прошлом сезоне.
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