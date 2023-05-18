Стали известны претенденты на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ
Поделиться
Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала списки претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ.
В число кандидатов на получение приза вошли восемь футболистов: Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор (все представляют «Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мойсес Кайседо и Алексис Мак Аллистер (оба из «Брайтона»), Александер Исак и Свен Ботман (оба из «Ньюкасла»).
Отметим, что в список попали исключительно те игроки, которые не достигли 23-летнего возраста на момент начала сезона-2022/2023.
Ранее стали известны номинанты на приз лучшему футболисту сезона АПЛ. В этот список также попали такие молодые игроки, как Холанд, Сака и Эдегор.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2023
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:17
-
22:17
-
22:16
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:14
-
21:07
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:33
-
20:20
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:37
-
19:31
-
19:24
-
19:12
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:38
-
18:37
-
18:20
-
18:20
Партнерский контент