Стали известны претенденты на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала списки претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ.

В число кандидатов на получение приза вошли восемь футболистов: Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор (все представляют «Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мойсес Кайседо и Алексис Мак Аллистер (оба из «Брайтона»), Александер Исак и Свен Ботман (оба из «Ньюкасла»).

Отметим, что в список попали исключительно те игроки, которые не достигли 23-летнего возраста на момент начала сезона-2022/2023.

Ранее стали известны номинанты на приз лучшему футболисту сезона АПЛ. В этот список также попали такие молодые игроки, как Холанд, Сака и Эдегор.