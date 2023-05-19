Бородюк: в клубах Бундеслиги работают чемпионы мира, а в России — околофутбольные люди!

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк посоветовал российским клубам доверять местным специалистам, а не приглашать на ключевые посты иностранцев, приведя в пример клубы немецкой Бундеслиги.
«Сейчас такое время, что нужно больше своим доверять, а у нас одни иностранцы. У нас много классных футболистов, которые играли за рубежом, прославляли российский футбол на международной арене, играли в национальной сборной, которые столько вложили своего труда, чтобы наш российский футбол был конкурентоспособен и имел определённый престиж.
И сейчас к ним такое отношение! Приглашают в нашу страну не пойми кого. В Бундеслиге в любом клубе работают чемпионы мира, Европы — люди с именами. В «Байере» — Руди Фёллер, в «Шальке-04» — Клаус Фишер. Про «Баварию» вообще молчу — там одни чемпионы. А у нас всё околофутбольные люди!» — приводит слова Бородюка Metaratings.
- 19 мая 2023
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