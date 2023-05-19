«Он нравится мне уже давно». Клозе — о нападающем «Вердера» Фюллькруге
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Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе поделился мнением о форварде бременского «Вердера» Никласе Фюллькруге, заявив, что в мире не так много людей, обладающих таким голевым чутьём.
«Он нравится мне уже давно. Не так много людей с таким голевым чутьём, как у него. У него есть всё необходимое. Защитники никак не могут приспособиться к нему. Он хорошо играет головой, он быстрый, хорош в комбинационной игре, бьёт обеими ногами», — приводит слова Клозе DPA.
30-летний Фюллькруг сыграл за «Вердер» 28 матчей во всех турнирах, отметившись в них 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт нападающего с бременской командой рассчитан до июня 2025 года.
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