«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Химками»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» – «Спартак» (1:1). Так, красно-белые оштрафованы за оскорбительные кричалки своих болельщиков.

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Химки» г. Химки Андрея Талалаева на 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение семи футболистов в составе одной команды) в матче 27 тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Химки» – ФК «Спартак», состоявшемся 13 мая 2023 года – оштрафовать ФК «Химки» г. Химки на 100 000 рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.