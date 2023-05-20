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Зиньковский о диете при Карпине в сборной: стало лучше, но за неделю не станешь Бэйлом

Зиньковский о диете при Карпине в сборной: стало лучше, но за неделю не станешь Бэйлом
Антон Зиньковский в матче с Ираком.
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как он поменял рацион после требований главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Знал про требования Карпина к режиму. Он хочет, чтобы мы были лучше за счет разных факторов. Ещё в марте прошлого года я пытался поменять питание. Не ел сладкое и мучное. Хлеб раньше часто кушал, сейчас почти не ем. Стало лучше, процент жира уменьшился. Но всё равно это трудоёмкий процесс. За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Зиньковский впервые сыграл за сборную России в 2023 году, приняв участие в двух товарищеских матчах против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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