Игрок «Марселя»: игра в радужных футболках — не участие в гей-параде

Полузащитник французского «Марселя» Валентин Ронжье высказался о решении нескольких футболистов команд чемпионата Франции отказаться надевать футболки с радужными номерами, заявив, что этим игрокам необходимо объяснить, что ношение такой формы не приравнивается к участию в гей-парадах.
«До этих игроков нужно донести, что ношение этой футболки — не участие в гей-параде. Такая ситуация не должна больше повторяться. Я не знаю, что происходит в головах у этих игроков, какое у них образование, что вложено в их головы. Нужно принимать это всё во внимание, но я также думаю, что проблема в общении», — приводит слова Ронжье La Provence.
Напомним, на прошлой неделе несколько игроков «Нанта» и «Тулузы» отказались от игры за свои команды из-за радужных номеров на форме.
- 20 мая 2023
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