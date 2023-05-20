Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Марселя»: игра в радужных футболках — не участие в гей-параде

Игрок «Марселя»: игра в радужных футболках — не участие в гей-параде
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник французского «Марселя» Валентин Ронжье высказался о решении нескольких футболистов команд чемпионата Франции отказаться надевать футболки с радужными номерами, заявив, что этим игрокам необходимо объяснить, что ношение такой формы не приравнивается к участию в гей-парадах.

«До этих игроков нужно донести, что ношение этой футболки — не участие в гей-параде. Такая ситуация не должна больше повторяться. Я не знаю, что происходит в головах у этих игроков, какое у них образование, что вложено в их головы. Нужно принимать это всё во внимание, но я также думаю, что проблема в общении», — приводит слова Ронжье La Provence.

Напомним, на прошлой неделе несколько игроков «Нанта» и «Тулузы» отказались от игры за свои команды из-за радужных номеров на форме.

Материалы по теме
Игрок «Нанта», проигнорировавший акцию в поддержку ЛГБТ, будет наказан финансово
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023