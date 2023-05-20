Агент: «Челси» очень заинтересован в Абдуллиной, в клубе видят в ней большого игрока

Агент Глеб Разорёнов, представляющий интересы российской защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался о перспективах футболистки в английском клубе.

«Челси» очень заинтересован в Абдуллиной, в клубе видят в ней большого игрока. Ей всего 22 года, она в очень молодом возрасте, но уже сейчас она конкурентоспособна и в клубе абсолютно уверены, что она станет ещё лучше. Естественно, первое время она адаптировалась, но прогресс в её игре есть.

Хочется поблагодарить «Челси» за то, что они создали очень комфортную обстановку. Клуб ей всячески помогает и поддерживает. Ни с чем негативным в свой адрес она никогда не сталкивалась. Наоборот, полная поддержка. Алсу общается с девушками из команды и проводит с ними свободное время», — приводит слова Разорёнова «Татар-информ».