Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: «Челси» очень заинтересован в Абдуллиной, в клубе видят в ней большого игрока

Агент: «Челси» очень заинтересован в Абдуллиной, в клубе видят в ней большого игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Глеб Разорёнов, представляющий интересы российской защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался о перспективах футболистки в английском клубе.

«Челси» очень заинтересован в Абдуллиной, в клубе видят в ней большого игрока. Ей всего 22 года, она в очень молодом возрасте, но уже сейчас она конкурентоспособна и в клубе абсолютно уверены, что она станет ещё лучше. Естественно, первое время она адаптировалась, но прогресс в её игре есть.

Хочется поблагодарить «Челси» за то, что они создали очень комфортную обстановку. Клуб ей всячески помогает и поддерживает. Ни с чем негативным в свой адрес она никогда не сталкивалась. Наоборот, полная поддержка. Алсу общается с девушками из команды и проводит с ними свободное время», — приводит слова Разорёнова «Татар-информ».

Материалы по теме
Агент Абдуллиной: Алсу может уйти в аренду из «Челси» по окончании этого сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023