Доменико Кришито завершил игровую карьеру, забив победный гол на 90+5-й минуте
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито завершил игровую карьеру. Об этом сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Последним клубом футболиста был итальянский «Дженоа», выступающий в Серии В. Вчера, 19 мая, в матче 38-го тура Серии В сезона-2022/2023 «Дженоа» встречался с «Бари». Кришито появился на поле на 90+3-й минуте при счёте 3:3. Через две минуты он реализовал пенальти и принёс победу своей команде (4:3). «Дженоа» занял второе место и завоевал путёвку в Серию А.
Кришито провёл 224 матча за «Зенит», в которых забил 20 мячей и оформил 28 результативных передач. В составе петербуржцев он стал чемпионом России (2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка России (2015/2016) и Суперкубка России (2015, 2016).
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