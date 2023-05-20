Экс-тренер «Факела» Пятибратов: сто процентов останемся в РПЛ

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что команда однозначно сможет сохранить место в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.

«Главный тренер в «Факеле» — это разменная фигура? Даже не надо говорить об этом. Всё это — миф. «Факел» — серьёзный клуб, и такого быть не может. Сто процентов останемся в РПЛ», — передаёт слова Пятибратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Место Пятибратова на посту главного тренера «Факела» занял Вадим Евсеев. Воронежский клуб находится на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 27 заработанными очками. «Факел» вышел из зоны стыковых матчей.

В ближайшем матче «Факел» сыграет с московским «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ. Встреча состоится сегодня, 20 мая. Начало — в 14:00 мск.