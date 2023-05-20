Аршавин прокомментировал решение Кришито завершить карьеру

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал новость о решении экс-защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито завершить профессиональную игровую карьеру. Россиянин считает, что итальянец внёс большой вклад в игру петербуржцев.

«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внёс большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Кришито провёл 224 матча за «Зенит», в которых забил 20 мячей и оформил 28 результативных передач. В составе петербуржцев он стал чемпионом России (2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка России (2015/2016) и Суперкубка России (2015, 2016).