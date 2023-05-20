Аршавин прокомментировал решение Кришито завершить карьеру
Поделиться
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал новость о решении экс-защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито завершить профессиональную игровую карьеру. Россиянин считает, что итальянец внёс большой вклад в игру петербуржцев.
«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внёс большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».
Кришито провёл 224 матча за «Зенит», в которых забил 20 мячей и оформил 28 результативных передач. В составе петербуржцев он стал чемпионом России (2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка России (2015/2016) и Суперкубка России (2015, 2016).
Комментарии
- 20 мая 2023
-
15:44
-
15:40
-
15:33
-
15:32
-
15:27
-
15:21
-
15:19
-
15:16
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:43
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:16
-
14:16
-
14:15
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:48
-
13:48
-
13:46
-
13:33
-
13:33
-
13:30
-
13:30
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
12:48
Партнерский контент