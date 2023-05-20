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«Локомотив» — «Факел» 1:0, результат матча 28-го тура РПЛ 20 мая 2023 года

«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Факел» в матче РПЛ
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

Победу железнодорожникам принёс полузащитник Антон Миранчук. Он точно пробил в угол ворот Ильи Свинова с линии штрафной на 87-й минуте. Ассистентом выступил Вадим Раков.

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 28 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Миранчук – 87'
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