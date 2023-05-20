Миранчук: для «Локомотива» вторая часть сезона как финал, многое пустили в первом круге

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу над воронежским «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ (1:0), заявив, что для железнодорожников вторая часть сезона воспринимается как финал.

«Надо отдать должное сопернику, очень сложная команда. Получился плотный футбол, но мы реализовали свой момент. Все молодцы, все боролись. Могу только поздравить с победой.

Мотивация? Вторая часть сезона для нас как финал, так как за первый круг мы многое пустили. Настраиваемся отдавать силы в каждом матче», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

Миранчук забил победный гол в ворота «Факела» дальним ударом на 86-й минуте. Этот забитый мяч стал для полузащитника седьмым в текущем сезоне.