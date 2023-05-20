Тухель — об 1:3 с «РБ Лейпциг»: «Бавария» бросила играть после 30-й минуты

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвёл итоги матча 33-го тура Бундеслиги, в котором его команда проиграла «РБ Лейпциг» со счётом 1:3.

«Мы хорошо начали матч. Повели в счёте и могли забивать второй. После 30-й минуты мы бросили играть. Во втором тайме нас не было на поле.

Я не могу это объяснить. Я вижу, что команда в хорошем настроении на тренировках, у нас был неплохой отрезок перед этой игрой. У меня нет объяснений случившемуся», — цитирует Тухеля Bayern&Germany.

«Бавария» 20 мая уступила на домашней арене «Лейпцигу» и усложнила себе жизнь с точки зрения борьбы за чемпионство.

Теперь инициатива в руках «Боруссии» Дортмунд, которой достаточно выиграть два матча, чтобы оформить чемпионский титул.