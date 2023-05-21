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«ПСЖ» близок к соглашению с Жозе Моуринью

«ПСЖ» близок к соглашению с Жозе Моуринью
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью близок к назначению в «ПСЖ», сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, руководство римлян избегает и игнорирует попытки представителей португальского специалиста провести встречу. Это является источником раздражения для Моуринью. Португальский тренер считает, что ограничения в трансферном бюджете из-за возможности нарушения финансового фейр-плей являются значимыми факторами для его ухода.

Ранее уже сообщалось о варианте назначения Моуринью на пост главного тренера парижского клуба, однако, по сведениям источника, сейчас португалец стал ещё ближе к новой должности.

Напомним, «Рома» после 35-ти туров занимает седьмое место в чемпионате Италии. Римляне отстают от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

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