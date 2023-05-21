Чалов: неважно, на каком месте ЦСКА и «Спартак» в таблице. Дерби — это всегда топовый матч
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Матч со «Спартаком» — это дерби. Лучше не описать. Не так важно перед игрой, на каком месте ЦСКА и «Спартак» в таблице. Это всегда топовый матч с кучей эмоций. Будет очень интересно», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Спартак» — ЦСКА начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч команд в первом круге завершился ничьей — 2:2.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 27 матчах. ЦСКА находится на втором месте, у армейцев 54 очка.
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