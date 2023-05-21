Созин: за «Спартак» болеют 80% болельщиков России. Дерби с ЦСКА — самое важное для страны

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет ЦСКА.
Какие бы ни приводили результаты исследований по фокус-группам, сколько бы ни считали подписчиков, я уверен: «Спартак» – самый популярный клуб страны, за него болеют 80% болельщиков России. И именно дерби с ЦСКА – самые важные в РПЛ, а главное – самые непредсказуемые (в отличие от матчей с «Зенитом»). В каком бы состоянии и на каком бы месте ни шли команды, проходных матчей у них не бывает. Так что матч «Зенит» – «Спартак» – это важное событие для Санкт-Петербурга, а матч «Спартак» – ЦСКА – самое важное для всей России», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
- 21 мая 2023
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