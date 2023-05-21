Квинси Промес забил ЦСКА впервые с 2017 года

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отличился в первом тайме матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Это первый гол Промеса в ворота армейцев с 2017 года – шесть лет назад нидерландский футболист оформил дубль.

Напомним, в эти минуты в рамках 28-го тура РПЛ проходит московское дерби, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После первого тайма счёт ничейный – 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина, спустя шесть минут Квинси Промес восстановил равновесие, замкнув подачу Антона Зиньковского.