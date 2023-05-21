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Видео: Чернов схватил Чалова и не давал ему встать

Видео: Чернов схватил Чалова и не давал ему встать
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Защитник «Спартака» Никита Чернов только недозволенным приёмом сумел остановить нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Для верности Чернов свалился на форварда и не давал ему встать.

Видео доступно в телеграм-канале Российская Премьер-Лига. Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

Напомним, в эти минуты в рамках 28-го тура РПЛ проходит московское дерби, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На момент выхода новости счёт остаётся ничейным – 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина, спустя шесть минут Квинси Промес восстановил равновесие, замкнув подачу Антона Зиньковского.

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