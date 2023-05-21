Джикия подвёл итоги матча с ЦСКА
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Ребят, я не знаю, что на этот раз будет придумывать общественность, но сегодня Москва красно-белая. Вот эти тучки сегодня никому не помешают. Всех с победой», — сказал Джикия.
Столичное дерби завершилось победой «Спартака» со счётом 2:1. На гол Хесуса Медины красно-белые ответили дублем Квинси Промеса. Благодаря этой победе «Спартак» свёл до минимума отставание от ЦСКА, располагающегося на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
В данный момент красно-белые занимают третье место, имея на своём счету 53 очка. У ЦСКА в активе 54 очка. Следующий матч — с «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» проведёт 28 мая.
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