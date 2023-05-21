«Мозес в бассейн ныряет». Мостовой — о пенальти в пользу «Спартака» в игре с ЦСКА
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Футбольный эксперт и бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение пенальти в ворота ЦСКА на 90-й минуте за фол на хавбеке красно-белых Викторе Мозесе в матче 28-го тура чемпионата России. Напомним, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
«Что касается второго пенальти, то для меня это на 80% не пенальти. Однако если очень сильно захотеть, то можно поставить. Карасёв захотел. Просто то, как прыгнул Мозес… Я подумал, что он в бассейн ныряет. При этом он делает паузу, а только потом он начинает через барьер прыгать.
Я посмотрел повтор — вообще ничего не было. ЦСКА могут спокойно пинять на судей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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