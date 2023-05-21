«Просили огня — получили». Президент РПЛ Алаев — о победе «Спартака» в дерби с ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился впечатлениями после матча «Спартак» – ЦСКА.

«Настоящее дерби. Просили огня перед игрой — получили. Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые в таком количестве впервые в этом году посетили матч в Москве. Смотреть в такой атмосфере футбол — одно удовольствие. Всем болельщикам спасибо. Надеюсь, будет такой тренд, что болельщики пойдут на стадион. Такое зрелище надо видеть на стадионе», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.