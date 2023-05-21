Главный тренер ЦСКА Федотов ответил, должны ли судьи объяснять свои решения

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал действия арбитра матча со «Спартаком» Сергея Карасёва и его помощников.

«Судьям стоит объяснять свои решения? Да, мы же тоже в недоумении. Футбол контактный вид спорт. Чисто выиграли единоборство — игра в мяч, и судью приглашают смотреть на предмет одиннадцатиметрового. Второй раз уже никто никуда не приглашает. Нам тоже интересно, почему? Первый — вопрос нерешённый, а второй уже почему-то решённый», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.