ЦСКА обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

Руководство ЦСКА обратится в ЭСК РФС после матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). Об этом сообщил главный тренер армейцев Владимир Федотов.

«Будем ли обращаться в ЭСК? Да. Могу даже предположить, какое будет оправдание. Бразилец, наверное, говорил, а потом показал то, что показали ему.

Была серьёзная пауза, никто не понимал, что происходит. Возможно, он тоже прикоснулся там, говоря, что Соболев ему показал», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Сергей Карасёв удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу на 69-й минуте игры.

Форвард «Спартака» показал неприличный жест футболисту ЦСКА, в ответ бразилец сделал то же самое, вероятно, спародировав действия Соболева.