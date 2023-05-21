ЦСКА обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

Руководство ЦСКА обратится в ЭСК РФС после матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). Об этом сообщил главный тренер армейцев Владимир Федотов.
«Будем ли обращаться в ЭСК? Да. Могу даже предположить, какое будет оправдание. Бразилец, наверное, говорил, а потом показал то, что показали ему.
Была серьёзная пауза, никто не понимал, что происходит. Возможно, он тоже прикоснулся там, говоря, что Соболев ему показал», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Сергей Карасёв удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу на 69-й минуте игры.
Форвард «Спартака» показал неприличный жест футболисту ЦСКА, в ответ бразилец сделал то же самое, вероятно, спародировав действия Соболева.
- 21 мая 2023
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