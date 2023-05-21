Абаскаль: если поведение Соболева повторится, он не будет играть. Уважение — это важно

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал удаление нападающего команды Александра Соболева в матче с ЦСКА.
«Если такое повторится, то человек не будет играть. Уважение — важно. Это не индивидуальный вид спорта. Нужно играть за команду и понимать, что ты представляешь команду, действовать на благо. Такое случилось второй раз. Если это будет повторяться, то не будет играть, а будет на скамейке», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, Соболев получил красную карточку на 69-й минуте от арбитра Сергея Карасёва, который обслуживал матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1). Соболев показал неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Роша также получил красную карточку, поскольку повторил жест соперника, требуя для него удаления.
- 21 мая 2023
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