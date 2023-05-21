Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Москва — красно-белая». Главный тренер «Спартака» Абаскаль — о победе в дерби над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально отреагировал на исход матча чемпионата России с ЦСКА, который завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

«Москва — красно-белая!» — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.