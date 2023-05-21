«Валенсия» — «Реал» Мадрид: хозяева открыли счёт на 33-й минуте

Сегодня, 21 мая, проходит матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Месталья».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 19:30 мск. Игру в прямом эфире показывает Окко.
На 33-й минуте 21-летний нападающий «Валенсии» Диего Лопес откликнулся на передачу Джастина Клюйверта и отправил мяч в сетку ворот Куртуа. Хозяева впереди –1:0.
Матч команд в первом круге завершился победой мадридского «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Валенсия» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 34 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 71 очко. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.
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