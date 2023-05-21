Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» — «Реал» Мадрид: хозяева открыли счёт на 33-й минуте

«Валенсия» — «Реал» Мадрид: хозяева открыли счёт на 33-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 мая, проходит матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Месталья».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 19:30 мск. Игру в прямом эфире показывает Окко.

Испания - Примера. 35-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
2-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 33'

На 33-й минуте 21-летний нападающий «Валенсии» Диего Лопес откликнулся на передачу Джастина Клюйверта и отправил мяч в сетку ворот Куртуа. Хозяева впереди –1:0.

Матч команд в первом круге завершился победой мадридского «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Валенсия» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 34 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 71 очко. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023