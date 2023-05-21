Куртуа: если бы Винисиус сказал, что уходит, я ушёл бы с ним, такое нельзя терпеть

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал партнёра по команде Винисиуса, который подвергся расистским оскорблениям во время матча 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» на выезде уступили «Валенсии» (0:1).
«Оценить игру? Очень плоха, потому что был акт расизма. Несколько лет назад «Валенсия» осуждала игрока «Кадиса» за такое, и сегодня мы наблюдаем расизм на «Месталье». На 20-й минуте с трибун раздалось обезьянье улюлюканье, первое, что мы не можем принять.
Когда-нибудь придётся поставить камеру, направленную на этих людей, то, что эти люди говорят — это безумие. Футбольные болельщики стали ходить на стадион, чтобы оскорблять, а не поддерживать. Если он заслужил свою красную карточку позже, хорошо, но первым, кто должен был получить красную, является Уго Дуро, который схватил Винисиуса за шею. Если бы Вини сказал, что уходит, я шёл бы с ним, такое нельзя терпеть», – цитирует Куртуа Marca со ссылкой на Movistar.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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