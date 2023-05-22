Ла Лига выступила с официальным заявлением по поводу проявлений расизма на игре в Валенсии

Руководство Ла Лиги не оставит без внимания инциденты, случившиеся во время матча 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал» (1:0), который проходил на «Месталье». Нападающий гостей Винисиус, напомним, обвинил местных болельщиков в расистских оскорблениях.

«С учётом инцидентов, произошедших во время матча на стадионе «Месталья», Ла Лига сообщает, что запросила все доступные видео- и фотоматериалы для проведения расследования. Как только расследование будет завершено, в случае обнаружения преступлений на почве расизма Ла Лига приступит к соответствующим юридическим действиям. Ла Лига также расследует эпизоды с якобы расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса за пределами стадиона «Месталья».

Ла Лига всегда проявляла инициативу в случае возникновения расистских инцидентов в отношении игрока «Реала» Винисиуса. За последние два сезона Ла Лига девять раз подавала жалобу в соответствующий комитет федерации, государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды.

Ла Лига на протяжении многих лет борется с таким поведением и продвигает позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами», – сообщает пресс-служба Ла Лиги.