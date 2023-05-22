Александр Бородюк: закономерным результатом дерби «Спартак» — ЦСКА была бы ничья

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что закономерным результатом матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА была бы ничья. Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.
«Закономерным результатом была бы ничья. Матч был хорошим и эмоциональным с точки зрения мотивации. Если говорить о футбольных моментах, то футбол состоит из ошибок, поэтому ошибки допустили с обеих сторон. Было много болельщиков — поддерживали обе команды. Интересный матч», — сказал Александр Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 мая 2023
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