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Чернов: пока у «Ростова» есть шансы на второе место, мы будем бороться до конца

Чернов: пока у «Ростова» есть шансы на второе место, мы будем бороться до конца
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о неудачной серии своей команды, заявив, что ростовчане до последнего будут бороться в текущем сезоне, пока у них остаются шансы на второе место в РПЛ. Также футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Ничего страшного. Пока у нас есть шансы, мы будем бороться до конца. Это банальные слова, но это так. Команда давно не побеждала, нам необходимо порадовать своих болельщиков. Их было очень много на матче с «Краснодаром», они устроили отличный перформанс. Пробирало до мурашек, когда мы ехали на стадион. Спасибо им огромное», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

У «Ростова» три поражения подряд в РПЛ. Ростовская команда опустилась на четвёртое место в турнирной таблице.

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