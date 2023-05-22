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Глава «Локомотива» Нагорных: лишний раз убеждаемся, что верно назначили Галактионова

Глава «Локомотива» Нагорных: лишний раз убеждаемся, что верно назначили Галактионова
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных оценил решение назначить главным тренером команды Михаила Галактионова.

«Локомотив» приглашал Галактионова не наобум — мы не гадали. С самого начала знали, что Михаил Михайлович — один из самых талантливых и перспективных тренеров в российском футболе. Сейчас руководство «Локомотива» лишний раз убеждается, что назначение Галактионова на пост главного тренера — верное. Мы очень довольны той работой, которую он проводит в клубе», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

39-летний Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Под руководством российского специалиста «Локомотив» одержал 8 побед в 11 матчах весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

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