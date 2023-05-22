Бородюк: судьи в РПЛ пять минут стоят и смотрят VAR. Не хватает ещё по чашке кофе вынести

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о реформировании российского футбола и об уровне судейства, призвав наладить взаимодействие арбитров в поле с помощниками, сидящими у мониторов VAR.

«У нас сейчас хотят делать какие-то реформы: «Давайте сделаем другой чемпионат, давайте сделаем другой Кубок». Лучше сделайте реформы в судейском корпусе, чтобы судьи одинаково трактовали спорные эпизоды. Важно наладить и работу VAR. Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор VAR. Не хватает ещё по чашечке кофе вынести. Важно, чтобы VAR работал быстро и чётко», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее бывший футбольный арбитр Игорь Егоров сказал, что можно было бы направить деньги, которые выделили на внедрение системы Fan ID, на открытие школ для футбольных судей, что должно положительно повлиять на уровень судейства в стране.