Дьяков: «Динамо» переживает эмоциональный подъём из-за тренерской отставки

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал выступление пары нападающих бело-голубых Константина Тюкавина и Фёдора Смолова в матче с «Торпедо».
«Не знаю, насчёт того, сильная ли эта пара, но то, что Йоканович их не использовал или использовал очень редко, это факт. Он уже в отставке, поэтому происходит у «Динамо» эмоциональный подъём. Когда случается смена тренера, всегда так происходит, им нечего терять. Молодой Тюкавин и опытный Смолов… Стоило поставить эту связку, и всё пошло», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» разгромило «Торпедо» со счётом 3:0. Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Павел Алпатов с первых минут сделал ставку в атаке на дуэт Тюкавина и Смолова.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.
- 22 мая 2023
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