Лэмпард: «Манчестер Сити» – эталон. Команда показывает выдающийся футбол

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об успехах «Манчестер Сити» после матча 37-го тура чемпионата Англии, в котором его команда уступила «горожанам» на выезде со счётом 0:1.

«Я думаю, что «Сити» – выдающаяся команда. Именно поэтому они находятся на пути к треблу. Последние два месяца эта команда показывает выдающийся футбол.

«Ман Сити» строился на протяжении нескольких лет, у клуба невероятное долгосрочное планирование. Я играл за эту команду на протяжении сезона и понимаю, почему эти люди на вершине и насколько хорошо там всё организовано. «Манчестер Сити» – эталон.

Они работают, работают и ещё раз работают. Пеп всегда думает о том, как изменить команду в лучшую сторону и продолжить победное шествие, – приводит слова Лэмпарда BBC.

Ранее тренер «Челси» лестно высказывался о полузащитнике «Сити» Кевине Де Брёйне.