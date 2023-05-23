Лэмпард: «Манчестер Сити» – эталон. Команда показывает выдающийся футбол

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об успехах «Манчестер Сити» после матча 37-го тура чемпионата Англии, в котором его команда уступила «горожанам» на выезде со счётом 0:1.
«Я думаю, что «Сити» – выдающаяся команда. Именно поэтому они находятся на пути к треблу. Последние два месяца эта команда показывает выдающийся футбол.
«Ман Сити» строился на протяжении нескольких лет, у клуба невероятное долгосрочное планирование. Я играл за эту команду на протяжении сезона и понимаю, почему эти люди на вершине и насколько хорошо там всё организовано. «Манчестер Сити» – эталон.
Они работают, работают и ещё раз работают. Пеп всегда думает о том, как изменить команду в лучшую сторону и продолжить победное шествие, – приводит слова Лэмпарда BBC.
Ранее тренер «Челси» лестно высказывался о полузащитнике «Сити» Кевине Де Брёйне.
- 23 мая 2023
-
01:30
-
01:15
-
01:02
-
01:01
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:07
-
00:03
- 22 мая 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:42
-
23:34
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:25