Украинский журналист: Рианчо сильно зашкварился политически, подлизывал «Спартаку»

Украинский журналист Игорь Цыганик выступил с критикой в адрес испанского тренера Рауля Рианчо, который ранее работал как в России, так и на Украине. Рианчо поработал в московском «Спартаке», киевском «Динамо», сборной Украины и казанском «Рубине».

В ближайшее время сборную Украины может возглавить Сергей Ребров, ассистентом которого Рианчо был ранее. В украинскую национальную команду испанца не возьмут.

«Рауля в сборной Украины не будет. Он очень сильно зашкварился, и как тренер тоже. Во всех штабах, где был Рауль, он постоянно пытался показать, что способен быть главным и всегда проявлял инициативу. В штабах есть четкая иерархия: есть главный тренер, помощники и другие работники.

У Рауля были проблемы в «Рубине» с Бердыевым, в «Динамо» тоже были определенные вопросы. Он всегда хотел быть первым и показать, что только он решает все вопросы, а главный тренер — просто сбоку. Поэтому Рауля не будет.

К тому же он сильно зашкварился политически, подлизывал московскому «Спартаку», потому что хотел вернуться в Россию», — приводит слова Цыганика FanDay.