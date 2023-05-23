Агент Роши: Соболев провоцировал Виллиана на протяжении всего матча

Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался об удалении бразильца в матче со «Спартаком» (1:2).

«Виллиан был одновременно огорчён и зол. Соболев провоцировал его на протяжении всего матча, Виллиан Роша старался не реагировать, но судьи удалили их обоих. Удаление центрального защитника всегда болезненнее, чем удаление форварда. Это фатальная ошибка судей», — заявил агент Виллиана Роши.

Форвард «Спартака» Александр Соболев был удалён на 66-й минуте матча с армейцами (2:1) за неприличный жест в адрес Роши. При этом арбитр встречи Сергей Карасёв удалил с поля и игрока ЦСКА.

«Спартак» приблизился к ЦСКА благодаря победе в очной встрече. На счету ЦСКА 54 очка после 28 туров в чемпионате России, «красно-белые» отстают от «армейцев» на один балл и переместились с четвёртого на третье место.