Российский футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил гражданство Сербии

Российский полузащитник белградской «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил сербское гражданство. Об этом сообщил отец футболиста Игорь Пруцев.

«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт, соответствует действительности. Для нас это была лёгкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — заявил Пруцев-старший в интервью Metaratings.

Егор Пруцев выступает за «Црвену Звезду» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл 10 матчей и отдал одну голевую передачу. Контракт полузащитника с сербским клубом действителен до лета 2026 года.

Ранее в мае отец Егора Пруцева заявлял, что интерес к его сыну проявляют некоторые европейские клубы. По информации СМИ, речь шла об итальянском «Удинезе» и швейцарском «Базеле».