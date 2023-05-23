Кечинов: фильм про Черенкова нужен, чтобы молодёжь знала, какие люди были в те времена
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, нужно ли снять фильм о легенде красно-белых Фёдоре Черенкове.
«Фильм о Фёдоре Черенкове обязательно нужен. Фёдор Фёдорович был не только гениальным футболистом, но и очень хорошим, добрым и порядочным человеком. Многое сделал для «Спартака». Нужно обязательно делать такие фильмы, чтобы молодёжь знала, какие люди и футболисты были в те времена. Поэтому это очень нужное дело.
О Никите Павловиче Симоняне тоже нужно снять фильм — он достоин этого. В истории «Спартака» много личностей, о которых надо рассказывать. Всех и не перечислишь», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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- 23 мая 2023
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